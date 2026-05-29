EVN stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

EVN gab am 28.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 1,04 EUR. Im letzten Jahr hatte EVN einen Gewinn von 0,710 EUR je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat EVN 956,3 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 927,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at