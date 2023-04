EVN und W.E.B. modernisieren Windpark im Bezirk Mattersburg

Der Windpark Sigleß-Pöttelsdorf im Bezirk Mattersburg wird nach 18 Jahren Betrieb modernisiert. Dabei werden die bisher sieben Windräder durch vier neue ersetzt. Diese bringen laut EVN und deren Projektpartner W.E.B. doppelt so viel Strom wie die bisherigen Anlagen. Ab Herbst 2024 sollen so rund 45,5 Gigawattstunden Ökostrom pro Jahr erzeugt werden. Das entspricht 13.000 Haushalten.

EVN Naturkraft Geschäftsführer Helwig Überacker erklärte in einer Aussendung: "Die modernen Anlagen ermöglichen es uns, die Anzahl an Windrädern zu reduzieren, aber die Erzeugungsmenge aufgrund der noch effizienteren Bauweise trotzdem deutlich zu erhöhen." Die vier neuen Windkraftanlagen würden auch eine "enorme Menge an CO2 einsparen, so W.E.B.-Vorstandsvorsitzender, Frank Dumeier: "Insgesamt erreichen wir pro Jahr eine CO2-Einsparung von über 23.000 Tonnen - das entspricht dem jährlichen CO2-Ausstoß von knapp 10.000 PKW."

