EvoAir stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

EvoAir hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,29 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,850 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 33,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0,1 Millionen USD ausgewiesen.

EvoAir hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,550 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -1,010 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 9,68 Prozent auf 0,28 Millionen USD. Im Vorjahr hatte EvoAir 0,31 Millionen USD umgesetzt.

