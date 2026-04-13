EvoAir vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

EvoAir hat am 10.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 28.02.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,03 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat EvoAir 0,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at