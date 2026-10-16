EvoAir: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

EvoAir hat am 14.10.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EvoAir -0,290 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0,1 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,1 Millionen USD.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,150 USD beziffert. Im Vorjahr hatte EvoAir ein Ergebnis je Aktie von -0,550 USD vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 0,32 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte EvoAir einen Umsatz von 0,28 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at