Evofem Biosciences öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Evofem Biosciences hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Evofem Biosciences hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,9 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at