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16.11.2026 06:31:29
Evofem Biosciences öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Evofem Biosciences äußerte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,46 Prozent auf 4,6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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