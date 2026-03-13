Evofem Biosciences zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Evofem Biosciences lud am 11.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 0,02 USD gegenüber -0,030 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 9,6 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,24 Prozent auf 20,18 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19,36 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at