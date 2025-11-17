Evolable Asia hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Evolable Asia hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 9,67 JPY gegenüber -19,000 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,25 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,00 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,10 Milliarden JPY umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 82,13 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 89,97 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,47 Prozent auf 28,02 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 26,57 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at