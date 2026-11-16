16.11.2026 06:31:29

Evolable Asia stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Evolable Asia hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 39,96 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 7,01 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 10,69 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 32,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,08 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Evolable Asia hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 56,97 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 79,47 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 37,81 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 34,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 28,10 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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