|
17.08.2026 06:31:29
Evolable Asia verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Evolable Asia hat am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 14,10 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 32,03 JPY je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 35,42 Prozent auf 9,39 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,93 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!