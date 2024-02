Evolent Health A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Evolent Health A präsentierte in der am 23.02.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

Das EPS lag bei 0,230 USD. Im letzten Jahr hatte Evolent Health A einen Gewinn von 0,100 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Evolent Health A im vergangenen Quartal 556,1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 45,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Evolent Health A 382,4 Millionen USD umsetzen können.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 1,280 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Evolent Health A -0,200 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 45,26 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,96 Milliarden USD, während im Vorjahr 1,35 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 0,783 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 1,95 Milliarden USD festgelegt.

