Evolent Health A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Evolent Health A hat am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3,84 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 468,7 Millionen USD, gegenüber 646,5 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 27,50 Prozent präsentiert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -5,070 USD. Im Vorjahr waren -0,810 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Evolent Health A im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 26,56 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,88 Milliarden USD im Vergleich zu 2,55 Milliarden USD im Vorjahr.

