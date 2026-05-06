Evolus: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Evolus hat am 04.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,16 USD gegenüber -0,300 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Im abgelaufenen Quartal hat Evolus 73,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 68,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at