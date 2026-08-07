Evolus hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Evolus stellte am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,12 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Evolus ein EPS von -0,270 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 84,1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 69,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at