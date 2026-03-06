Evolus hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Evolus hat am 03.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 90,3 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 79,0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,800 USD. Im Vorjahr waren -0,810 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 297,18 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Evolus einen Umsatz von 266,27 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at