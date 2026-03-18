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dormakaba Aktie

dormakaba für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 898080 / ISIN: CH0011795959

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18.03.2026 01:00:00

Evolution durch KI: Kompetenzaufbau für die intelligente Wirtschaft

In einer Zeit, in der sich die Technologie in beispielloser Geschwindigkeit weiterentwickelt, lautet die Schlüsselfrage nicht mehr, ob KI die Arbeit verändern wird, sondern wie sie genutzt werden kann, um die Würde, die Fähigkeiten und den Sinn der menschlichen Arbeit zu stärken – und nicht zu untergraben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Kaba Holding AG
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