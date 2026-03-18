dormakaba Aktie
WKN: 898080 / ISIN: CH0011795959
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18.03.2026 01:00:00
Evolution durch KI: Kompetenzaufbau für die intelligente Wirtschaft
In einer Zeit, in der sich die Technologie in beispielloser Geschwindigkeit weiterentwickelt, lautet die Schlüsselfrage nicht mehr, ob KI die Arbeit verändern wird, sondern wie sie genutzt werden kann, um die Würde, die Fähigkeiten und den Sinn der menschlichen Arbeit zu stärken – und nicht zu untergraben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Kaba Holding AG
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