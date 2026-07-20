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20.07.2026 06:31:29
Evolution Gaming Group Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Evolution Gaming Group Registered hat sich am 17.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 13,83 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 13,37 SEK je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,86 Prozent zurück. Hier wurden 5,64 Milliarden SEK gegenüber 5,74 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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