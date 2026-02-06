|
06.02.2026 06:31:28
Evolution Gaming Group Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Evolution Gaming Group Registered hat am 05.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 16,86 SEK gegenüber 21,04 SEK im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Evolution Gaming Group Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,20 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren 6,14 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 58,00 SEK ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 67,93 SEK je Aktie generiert.
Mit einem Umsatz von 23,45 Milliarden SEK, gegenüber 23,59 Milliarden SEK im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 0,63 Prozent präsentiert.
Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 5,02 EUR gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 2,07 Milliarden EUR, befunden.
Redaktion finanzen.at
