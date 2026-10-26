Evolution Gaming Group Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Evolution Gaming Group Registered hat am 23.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 14,55 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal 13,90 SEK je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Evolution Gaming Group Registered mit einem Umsatz von insgesamt 5,84 Milliarden SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,64 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 3,59 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at