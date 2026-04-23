Evolution Gaming Group Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Evolution Gaming Group Registered hat am 22.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 13,47 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 13,93 SEK je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,26 Prozent auf 5,49 Milliarden SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,85 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at