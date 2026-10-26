Evolution Gaming Group Un verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Evolution Gaming Group Un hat am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,51 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,46 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 605,3 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 592,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at