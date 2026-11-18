Evolution Metals Technologies hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at