Evolution Metals Technologies stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Evolution Metals Technologies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Evolution Metals Technologies ein Ergebnis je Aktie von -0,320 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at