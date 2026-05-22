Evolution Metals Technologies veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Evolution Metals Technologies ließ sich am 20.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Evolution Metals Technologies die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,72 USD gegenüber -0,300 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.at