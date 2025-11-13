|
Evolution Petroleum mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Evolution Petroleum hat am 11.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Evolution Petroleum in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,79 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 21,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 21,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
