Evolution Petroleum präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Evolution Petroleum hat am 12.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,26 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,59 Prozent auf 20,2 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at