Evolution Petroleum vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Evolution Petroleum hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,08 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Evolution Petroleum 0,020 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Evolution Petroleum 22,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 21,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at