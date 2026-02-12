|
Evolution Petroleum: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Evolution Petroleum hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Evolution Petroleum ein EPS von -0,060 USD je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Evolution Petroleum 20,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
