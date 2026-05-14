Evolv Technologies A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Evolv Technologies A ließ sich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Evolv Technologies A die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Evolv Technologies A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,03 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 46,3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 44,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at