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14.05.2026 06:31:29
Evolv Technologies A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Evolv Technologies A ließ sich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Evolv Technologies A die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Evolv Technologies A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,03 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 46,3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 44,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32,0 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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