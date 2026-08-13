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13.08.2026 06:31:29
Evolv Technologies A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Evolv Technologies A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,250 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 43,8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 34,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32,5 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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