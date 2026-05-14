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14.05.2026 06:31:29
Evolv Technologies A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Evolv Technologies A hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Evolv Technologies A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,03 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz lag bei 46,3 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 44,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 32,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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