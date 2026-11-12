|
12.11.2026 06:31:28
Evolv Technologies A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Evolv Technologies A hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,09 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,010 USD erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Evolv Technologies A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 47,3 Millionen USD im Vergleich zu 42,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!