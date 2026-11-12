Evolv Technologies A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Evolv Technologies A hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,09 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,010 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Evolv Technologies A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 47,3 Millionen USD im Vergleich zu 42,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at