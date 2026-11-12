Evolv Technologies A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Evolv Technologies A veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,09 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Evolv Technologies A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 47,3 Millionen USD im Vergleich zu 42,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at