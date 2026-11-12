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12.11.2026 06:31:28
Evolv Technologies A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Evolv Technologies A veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS lag bei -0,09 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,010 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Evolv Technologies A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 47,3 Millionen USD im Vergleich zu 42,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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