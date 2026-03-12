Evolv Technologies A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Evolv Technologies A hat sich am 10.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,100 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 38,5 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 32,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 29,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,200 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Evolv Technologies A -0,340 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Evolv Technologies A 145,91 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 40,49 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 103,86 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at