Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
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18.06.2026 17:55:00
Evonik: Chemiekonzern streicht mehr als 2000 Stellen in Deutschland
Der Chemiekonzern Evonik steckt seit Jahren tief in der Krise. Nun sollen in Deutschland und international erneut Tausende Jobs wegfallen, wenn auch ohne betriebsbedingte Kündigungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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