BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
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18.11.2026 13:44:00
Evonik: NRW-Ministerpräsident Wüst stellt sich gegen BASF-Übernahme
Der Chemieriese BASF will Evonik übernehmen – doch der Konkurrent sträubt sich. Auch NRW-Ministerpräsident Wüst sieht Evonik lieber eigenständig. Unterdessen soll der Angreifer wohl an einem neuen Angebot arbeiten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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