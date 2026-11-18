Die Aktien von Evonik sind am Mittwoch auf den höchsten Stand seit Juni 2022 geklettert.

Die Aktien von Evonik sind im XETRA-Handel mit 22,52 Euro auf den höchsten Stand seit Juni 2022 geklettert. Später gewinnen sie noch 0,63 Prozent auf 22,22 Euro. Das "Handelsblatt" berichtet aus Finanzkreisen, dass erst eine neue Übernahme-Offerte von BASF Bewegung in die festgefahrene Situation bringen könnte. Sie müsse sich wohl im Bereich zwischen 26 und 28 Euro je Aktie bewegen. Bislang bietet der Ludwigshafener Chemiekonzern 24 Euro je Aktie. Allerdings hatten Analysten schon vor Wochen darauf hingewiesen, dass 24 Euro wohl nicht ausreichen dürften.

Die Papiere der BASF geben im leicht stabilisierten DAX ein halbes Prozent nach.

Wüst gegen Evonik-Übernahme: 'Das ist keine Pommesbude'

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat sich klar gegen eine Übernahme des Chemiekonzerns Evonik durch BASF ausgesprochen. Er wolle, "dass dieser industrielle Kern hier in Nordrhein-Westfalen erhalten bleibt", sagte Wüst vor Journalisten in Düsseldorf.

Der CDU-Politiker verwies auf die 11.000 Mitarbeiter bei Evonik. "Das ist jetzt auch keine Pommesbude, wo man irgendwie annehmen müsste, sie sind alleine nicht überlebensfähig", so Wüst. Es gebe einen beschlossenen Plan für Evonik, der in Umsetzung sei. Trotz aller Veränderungen würden auch in Zukunft bei dem Spezialchemieunternehmen gute Arbeitsplätze gesichert. "Wir stehen zu dieser Entscheidung, dass sich dieses Unternehmen eigenständig weiterentwickelt", sagte Wüst. Deswegen sehe er die Übernahme-Idee von BASF "vorsichtig ausgedrückt sehr skeptisch".

BASF hatte zuletzt 24 Euro je Evonik-Aktie geboten, was Evonik mit mehr als elf Milliarden Euro bewertet. Evonik pocht aber auf Eigenständigkeit. Bereits Ende Oktober hatte Evonik mitgeteilt, dass man auf der Basis der bis dahin vorliegenden Informationen nicht mit der BASF über eine Übernahme verhandele. Der Vorstand bleibe auf die strategische Ausrichtung und Weiterentwicklung von Evonik als eigenständiges Unternehmen fokussiert, hatte es in einer Mitteilung geheißen.

/ag/mis

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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) / DÜSSELDORF (dpa-AFX)