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Personalie 17.04.2026 15:52:41

Evonik-Aktie im Minus: Michael Rauch wird Finanzvorstand - CEO-Vertrag bis 2030 verlängert

Evonik-Aktie im Minus: Michael Rauch wird Finanzvorstand - CEO-Vertrag bis 2030 verlängert

Christian Kullmann soll bis 2030 Vorstandschef des Spezialchemiekonzerns Evonik bleiben.

Das beschloss der Aufsichtsrat auf einer Sondersitzung am Freitag, wie das Unternehmen mitteilte. Das Kontrollgremium berief überdies Michael Rauch zum neuen Finanzvorstand. Er tritt sein Amt am 1. Mai an.

Der 54-Jährige war in der Chemiebranche in verschiedenen Positionen bei Henkel tätig. Zuletzt stand Rauch als Interims-Manager an der Spitze des Schweizer Automatenbetreibers Selecta AG. Zuvor war er Vorstandschef bei der Compugroup Medical tätig.

Vorstandschef Kullmann ist seit 2003 im Evonik-Konzern. Vorstandschef ist er seit Mai 2017. Formal wird der Aufsichtsrat Kullmanns Vertrag auf seiner ordentlichen Sitzung am 3. Juni verlängern.

Via XETRA verliert die Evonik-Aktie zwischenzeitlich 0,12 Prozent auf 17,18 Euro.

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