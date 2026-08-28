Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
|Neue Produktionsanlage
|
28.08.2026 16:02:00
Evonik-Aktie legt zu: Ausbau der Lipid-Produktion in Vancouver
Lipid-Nanopartikel (LNP) sind für die Wirkstoffabgabe von modernen Medikamenten unerlässlich, etwa für Impfstoffe auf mRNA-Basis wie im Fall der Covid-19-Impfung oder für Krebs-Immuntherapien. Lipide spielen eine entscheidende Rolle bei der Verkapselung und gezielten Freisetzung nukleinsäurebasierter Wirkstoffe.
Kanada unterstützt das Ausbauvorhaben mit 68 Millionen kanadischen Dollar. Die Produktion soll Ende 2029 beginnen. Evonik Vancouver Laboratories entwickelt seit etlichen Jahren LNP-Formulierungen für viele Biotech-Unternehmen, die sich im Großraum Vancouver angesiedelt haben.
LNP sind ein wachsender Markt. Laut Evonik dürfte er bis 2034 auf 2,7 Milliarden US-Dollar wachsen.
Die Evonik-Aktie legt im XETRA-Handel am Freitag zeitweise 1,13 Prozent auf 18,73 Euro zu.
DJG/rio/hab
Dow Jones Newswires
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|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|19.06.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Evonik AG
|18,73
|1,35%
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