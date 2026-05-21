Evonik Aktie

Evonik für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013

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Equal Weight 21.05.2026 11:06:00

Evonik-Aktie mit leichtem Plus: Barclays hält Bewertung inzwischen für fair

Evonik-Aktie mit leichtem Plus: Barclays hält Bewertung inzwischen für fair

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Evonik von 17 auf 18 Euro angehoben, die seit März deutlich erholten Aktien aber von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft.

Anil Shenoy hält die Evonik-Bewertung nun für fair, wie er am Mittwoch schrieb. Der Ergebnisauftrieb durch die Verwerfungen im Zuge des Nahost-Kriegs sei eingepreist./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 14:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 03:00

Auf XETRA gewinnt die Evonik-Aktie zeitweise 0,18 Prozent auf 16,96 Euro.

LONDON (dpa-AFX Broker)

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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

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