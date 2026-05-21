Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
|Equal Weight
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21.05.2026 11:06:00
Evonik-Aktie mit leichtem Plus: Barclays hält Bewertung inzwischen für fair
Anil Shenoy hält die Evonik-Bewertung nun für fair, wie er am Mittwoch schrieb. Der Ergebnisauftrieb durch die Verwerfungen im Zuge des Nahost-Kriegs sei eingepreist./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 14:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 03:00
Auf XETRA gewinnt die Evonik-Aktie zeitweise 0,18 Prozent auf 16,96 Euro.
LONDON (dpa-AFX Broker)
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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
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