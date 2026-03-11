Evonik-Aktie profitiert von optimistischer Citi-Studie

Die Aktien von Evonik haben am Mittwoch einen Kursanstieg verzeichnet und sich damit über ihre 50-Tage-Linie emporgearbeitet.

Die Aktien von Evonik haben sich am Mittwoch mit zuletzt 1,59 Prozent Kursplus bei 14,10 Euro wieder über ihre 50-Tage-Linie erholt. Auftrieb gab eine positive Äußerung des Citigroup -Analysten Sebastian Satz. Er setzte die Papiere des Chemiekonzerns auf die "Catalyst Watch".

Mit den Kursverlusten seit Beginn des Iran-Kriegs sei die Bewertung auf "Verzweiflungs-Niveau" gesunken, schrieb Satz. Sie zählten in jeglicher Hinsicht zu den günstigsten, dabei habe die Gewinnentwicklung wohl den Boden erreicht. Von einer Deeskalation im Nahen Osten könnten gerade sie enorm profitieren.

Evonik-Papiere liegen 2026 noch moderat im Plus, nachdem sie an ihrem Jahreshoch Mitte Februar zwischenzeitlich bereits über 21 Prozent gewonnen hatten.

FRANKFURT (dpa-AFX)