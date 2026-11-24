Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
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24.11.2026 16:12:46
Evonik-Aktie schwächelt: Spezialchemiekonzern treibt C4-Verkauf voran und rückt wohl von Ashland-Übernahme ab
Interessante Angebote bekomme Evonik im Rahmen der Vorsondierung auch für die Infrastruktur der beiden Chemieparks Marl und Wesseling, so Rauch. Andere Chemieparkbetreiber hätte Interesse geäußert. Seit Jahresbeginn ist der Infrastrukturbetrieb in der Tochtergesellschaft Syneqt gebündelt. Sie soll nach dem Vorbild des früheren Bayer-Chemieparkbetreibers Currenta veräußert werden. Der Verkaufsprozess wurde hier erst kürzlich gestartet.
'HB': Evonik verfolgt mögliche Übernahme von Ashland nicht mehr
Der Spezialchemiekonzern Evonik hat laut eines Presseberichts mögliche Pläne für eine Übernahme des US-Chemieunternehmens Ashland aufgegeben. Grund sei der hohe Preis, der mittlerweile in dem Bieterverfahren für Ashland aufgerufen werde, schreibt das "Handelsblatt" am Dienstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die Zeitung hatte im Oktober über ein Interesse Evoniks an Ashland berichtet. Schon damals wollte ein Evonik-Sprecher die "Marktgerüchte" nicht kommentieren.
Am Montagabend hatte der Schweizer Spezialchemiekonzern Clariant ein Interesse an Ashland bestätigt. Gemeinsam mit der Beteiligungsgesellschaft Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) würden Gespräche über eine entsprechende Übernahme geführt, hieß es vom Unternehmen.
Ashland ist an der Börse rund 3,2 Milliarden US-Dollar (2,9 Mrd Euro) wert. Das Unternehmen produziert eine Reihe von Zusatzstoffen und Spezialchemikalien, die in der Pharmaindustrie, im Bau und bei der Herstellung von Körperpflegeprodukten verwendet werden.
DOW JONES / dpa-AFX
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