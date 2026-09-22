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WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013

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Krise 22.09.2026 09:31:39

Evonik-Aktie springt nach Ankündigung von Stellenabbau und Sparprogramm an

Evonik-Aktie springt nach Ankündigung von Stellenabbau und Sparprogramm an

Der Spezialchemiekonzern Evonik will mit einem Umbauprogramm das Wachstum stärken und über einen Jobabbau die Kosten senken.

Weltweit will das Unternehmen 3.200 Stellen streichen, davon 2.150 in Deutschland, wie der MDAX-Konzern am Dienstag in Essen mitteilte. Das Produktportfolio werde nach Rollenprofilen geordnet, allen großen Standorten in Deutschland würden spezifische Aufgaben zugeteilt. "Vorstand, Aufsichtsrat und Arbeitnehmervertreter teilen eine Überzeugung: Wir befinden uns in einer strukturellen und ökonomischen Krise unserer Industrie", sagte Übergangschef Claus Rettig laut Mitteilung. Gute Chancen für Wachstum sieht Evonik besonders in Asien und Amerika, dort werden aktuell weitere Investitionsprojekte geprüft. Finanzielle Details zu Einspareffekten und Sonderkosten nannte Evonik zunächst nicht. Die Aktie legte um fast 5 Prozent zu.

Die Evonik-Aktie notiert via XETRA zeitweise 4,12 Prozent höher bei 17,95 Euro.

/men/stk

ESSEN (dpa-AFX)

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