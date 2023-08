Evonik-Aktie steigt dennoch: Evonik macht Millionenverlust

Das schwache Marktumfeld in der Chemiebranche hat Evonik im zweiten Quartal operativ einen Gewinneinbruch beschert.

Unter dem Strich fiel wegen hohen Wertminderungen sogar ein Millionenverlust an. Den Mitte Juli gesenkten Jahresausblick bekräftigte das Unternehmen. "Wir fahren das Unternehmen jetzt auf Cash", wird Finanzvorständin Maike Schuh in der Mitteilung zitiert. "Wir halten das Geld zusammen, damit wir finanziell handlungsfähig bleiben."

Die Investitionsausgaben sollen im laufenden Jahr auf etwa 850 Millionen Euro begrenzt werden. Bereits zu Beginn des Jahres wurde das entsprechende Budget von 975 Millionen auf 900 Millionen Euro gekürzt. "Alle noch ausstehenden Genehmigungen und weitere Ausgaben in bereits genehmigte Projekte werden Einzelprüfungen unterzogen", so Evonik weiter.

Während der Umsatz im abgelaufenen Quartal um knapp ein Fünftel auf 3,886 Milliarden Euro sank, brach das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) um 38 Prozent auf 450 Millionen Euro ein. Unter dem Strich fiel ein Fehlbetrag von 270 Millionen an, nachdem im Vorjahr noch ein Gewinn von 297 Millionen Euro erzielt worden war. "Dieser Verlust resultiert aus Wertminderungen von insgesamt 390 Millionen Euro insbesondere auf Anlagen zur Produktion von Methionin weltweit sowie für Kieselsäuren in Europa und Nordamerika", so Evonik.

Das Unternehmen hatte bereits vor einem Monat vorläufige Eckwerte für das Quartal genannt. Dabei wurden ein Umsatz von knapp 4 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBITDA von 430 Millionen bis 450 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

An dem Mitte Juli gesenkten Ausblick für 2023 hält Evonik fest: Demnach soll der Umsatz zwischen 14 Milliarden und 16 Milliarden Euro liegen und das bereinigte EBITDA zwischen 1,6 Milliarden und 1,8 Milliarden Euro.

Evonik-Aktien gewinnen via XETRA zeitweise 0,19 Prozent auf 18,30 Euro.

