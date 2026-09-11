Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
|Wettbewerbsfähigkeit
|
11.09.2026 15:53:42
Evonik-Aktie tiefer: Chemiekonzern schließt Standorte in Hamburg und Bitterfeld
In Hamburg arbeiten derzeit rund 50 Beschäftigte im Bereich Kosmetik- und Pflegeprodukte, in Bitterfeld beschäftigt Evonik rund 40 Mitarbeiter in der Produktion von Chlorsilanen. Mit den Mitarbeitern sollen "möglichst sozialverträgliche Lösungen" erarbeitet werden.
"Wir verfügen über starke Geschäfte, die den Bedarf unserer Kunden an hochwertigen Produkten erfolgreich bedienen", sagte Evonik-Interimschef Claus Rettig. "Gleichzeitig sind unsere Produktions-, Verwaltungs- und Laborstrukturen in einigen Bereichen zu stark fragmentiert. Das führt zu unnötig hohen Kosten und schwächt unsere Wettbewerbsfähigkeit."
Der Standort Hamburg soll Mitte des kommenden Jahres geschlossen werden. Für den Standort Bitterfeld ist Ende April 2027 Schluss.
Die Evonik-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,49 Prozent tiefer bei 17,86 Euro.
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: EVONIK
Nachrichten zu Evonik AG
|
09.09.26
|MDAX aktuell: MDAX in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09.09.26
|MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Evonik von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
09.09.26
|MDAX aktuell: MDAX fällt zum Start des Mittwochshandels zurück (finanzen.at)
|
04.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX legt zum Start zu (finanzen.at)
|
02.09.26
|MDAX aktuell: So entwickelt sich der MDAX am Mittag (finanzen.at)
|
02.09.26
|MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Evonik von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
02.09.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels leichter (finanzen.at)
|
31.08.26
|Montagshandel in Frankfurt: MDAX letztendlich schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Evonik AG
|11.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|19.06.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Evonik AG
|17,86
|-1,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: Dow schließt stärker -- ATX geht nach Rekord fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel zu. An der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.