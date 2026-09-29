Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
|Kein Deal
|
29.09.2026 09:31:00
Evonik-Aktie: Übernahme durch BASF vorerst geplatzt - wie geht es jetzt weiter?
Im XETRA-Handel am Dienstag geht es zeitweise um weitere 0,66 Prozent auf 19,97 Euro nach oben. BASF-Titel notieren derweil mit plus 0,22 Prozent bei 50,39 Euro.
Am Freitag hatte nach Evonik auch BASF Sondierungen zu einer möglichen Übernahme bestätigt. Mit einem Zukauf könnte der weltgrößte Chemiekonzern seinen regionalen Fußabdruck sowie seine Produktpalette ausbauen, auch mit Blick auf die Konkurrenz aus China. BASF kommt aktuell auf eine Marktkapitalisierung von knapp 45 Milliarden Euro, Evonik auf gut 9,2 Milliarden Euro. Evonik und die RAG-Stiftung wollten sich nicht zur Höhe eines Gebots äußern.
Strategisch könnte Evonik das Spezialchemiegeschäft der BASF stärken, schrieb Analyst Peter Spengler von der DZ Bank. Allerdings müssten Finanzierung, Synergien und die Haltung der RAG-Stiftung noch geklärt werden. Die RAG-Stiftung hält als Großaktionärin nach eigenen Angaben noch rund 44 Prozent an Evonik und hat bisher geplant, den Anteil perspektivisch auf gut 25 Prozent zu reduzieren.
/mis/men/stk
LONDON (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu BASF
|
28.09.26
|BASF-Aktie schwächer: Analysten bewerten Übernahmepläne unterschiedlich (dpa-AFX)
|
28.09.26
|BASF should take another crack at chemicals M&A (Financial Times)
|
28.09.26
|Evonik schlägt BASF-Übernahmeangebot aus (Spiegel Online)
|
28.09.26
|BASF will Evonik: IGBCE sieht 'offene und kritische Fragen' (dpa-AFX)
|
28.09.26
|Evonik rejects €10.3bn BASF bid to consolidate chemicals industry (Financial Times)
|
28.09.26
|EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
28.09.26
|EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
28.09.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 fällt am Montagmittag (finanzen.at)