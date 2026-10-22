Evonik-Aktie unter Druck: Milliarden-Gerücht um US-Konzern

Ein Bericht über mögliche Übernahmepläne sorgt am Donnerstag für Bewegung am Aktienmarkt. Dabei rückt nicht nur ein US-Konzern in den Fokus.

Evonik soll Ashland ins Visier genommen haben

BASF wirbt für Evonik-Übernahme - Essen soll Standort mit mindestens einem Vorstand bleiben

Gerüchte über einen milliardenschweren Zukauf in den USA haben die Evonik -Aktie am Donnerstag auf Talfahrt geschickt. Das Papier des Spezialchemieunternehmens weitete seine frühen Verluste aus und gab zuletzt um 0,7 Prozent auf 20,74 Euro nach.Wie das „Handelsblatt“ unter Berufung auf mehrere mit den Vorgängen vertraute Personen berichtet, hat Evonik den US-Chemiekonzern Ashland als mögliches Übernahmeziel ins Visier genommen. Der Spezialchemiekonzern wirft dem Bericht zufolge schon länger ein Auge auf Übernahmen in den USA. Evonik habe dafür die Investmentbanken Perella Weinberg Partners und JPMorgan mandatiert, den Markt nach geeigneten Zielen zu sondieren. Ein Evonik-Sprecher wollte die Marktgerüchte auf Anfrage nicht kommentieren. Perella Weinberg Partners und JPMorgan hätten sich ebenfalls nicht äußern wollen. Allerdings steht Ashland bereits seit Längerem zum Verkauf. Der dadurch stark gestiegene Aktienkurs gilt laut „Handelsblatt“ inzwischen als wesentliches Risiko für eine mögliche Übernahme. BASF -Vorstandschef Markus Kamieth wirbt mit den entstehenden Größenvorteilen für eine Übernahme des Chemiekonzern Evonik. "Jetzt zählt's. Alleine kleiner oder gemeinsam größer denken", sagte der Manager in einer am Donnerstag veröffentlichten Videobotschaft. Beide Unternehmen seien stark in der Spezialchemie, allerdings müsse Evonik bestimmte Vorprodukte zukaufen. "Über den BASF-Verbund kämen diese günstiger, direkter und sicherer aus dem eigenen Haus", sagte Kamieth. Dazu kämen Vorteile im Einkauf, in der Infrastruktur, in der Forschung.

Die Konsolidierung der Chemieindustrie kommt nach den Worten des BASF-Chefs unvermeidlich: "Die Frage ist: Gestalten wir das selbst?" Ein Zusammenschluss von BASF und Evonik wäre eine starke deutsche Antwort auf den globalen Wettbewerb.

Den Evonik-Beschäftigten versicherte Kamieth, dass betriebsbedingte Kündigungen bis 2032 ausgeschlossen sind. "Tarifverträge und Sozialpartnerschaft bleiben unangetastet", sagte er.

In Essen bleibe mindestens ein Vorstandsressort und die Leitung von Geschäfts- und Funktionseinheiten. "Wir werden prüfen, welche gemeinsamen Aktivitäten wir von Essen aus führen könnten. Wir möchten NRW als Forschungs- und Entwicklungsstandort stärken", so Kamieth.

Nicht ausgemacht für den BASF-Chef ist der von Evonik geplante Verkauf des unternehmenseigenen Chemieparkbetreibers Syneqt mit rund 3.500 Beschäftigten. "Wir glauben, dass wir die Parks in Marl und Wesseling selbst auch weiter betreiben könnten", sagte Kamieth.

"Wir sind bereit für Gespräche", so der BASF-Chef. "Einen Zusammenschluss wird es aber nicht um jeden Preis geben", fügte er mit Verweis auf die eigenen Aktionäre hinzu.

Eine mögliche Übernahme von Ashland durch Evonik würde die Überlegungen von BASF, Evonik zu kaufen, deutlich verkomplizieren. Die Prüfung von Ashland habe jedoch bereits deutlich vor der Interessensbekundung durch BASF begonnen, betont das „Handelsblatt“. Demnach wären die US-Überlegungen keine Abwehrmaßnahme gegen den Vorstoß des Konkurrenten. Evonik wurde zuletzt mit knapp 9,5 Milliarden Euro bewertet, während Ashland auf einen Börsenwert von umgerechnet rund 2,95 Milliarden Euro kam. BASF bringt gut 46 Milliarden Euro auf die Börsenwaage.<

dpa (AFX) / Dow Jones