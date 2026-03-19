Evonik Aktie

Evonik für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013

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Analysteneinschätzung 19.03.2026 13:48:00

Evonik-Aktie verliert dennoch: Barclays sieht mehr Potenzial

Evonik-Aktie verliert dennoch: Barclays sieht mehr Potenzial

Der Chemiekonzern Evonik erhält eine Einstufung auf "Overweight".

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Evonik von 16 auf 17 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Der Preisrückgang für das Futtereiweiß Methion sei für ihn ein entscheidender Sorgenfaktor gewesen, schrieb Anil Shenoy am Mittwochabend. Im Zuge der Versorgungsengpässe durch den Iran-Krieg habe sich der Wind hier allerdings gedreht und es gebe sogar Auftrieb. Zudem sei Evonik weniger betroffen vom hohen Gaspreis als andere Chemiekonzerne.

Am Donnerstag geht es für die Evonik-Aktie im XETRA-Handel zeitweise um 1,80 Prozent nach unten auf 14,20 Euro.

/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 18:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 04:00 / GMT

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LONDON (dpa-AFX Broker)

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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com,Evonik,EVONIK

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