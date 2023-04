Evonik-Aktie wenig verändert: Evonik verkauft Standort Lülsdorf an International Chemical Investors Group

Das Werk und das damit verbundene Geschäft mit Cyanurchlorid in Wesseling gehe an die International Chemical Investors Group (ICIG), teilte der MDAX -Konzern Evonik am Donnerstag in Essen mit. Der Schritt ist schon länger geplant gewesen. Ein Verkaufspreis wurde nicht genannt. Anfang März hatte Evonik-Chef Christian Kullmann im Zuge der Veröffentlichung der Jahreszahlen von Verhandlungen im fortgeschrittenen Stadium gesprochen.

Die Übergabe des Standorts an das in Luxemburg ansässige Unternehmen mit circa 4800 Beschäftigten im vergangenen Jahr ist den Angaben zufolge für Mitte 2023 geplant, Wettbewerbshüter und die zuständigen Gremien von Evonik müssten noch zustimmen.

Die Evonik-Aktie sinkt zeitweise 0,05 Prozent auf 18,78 Euro.

